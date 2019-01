Læserbrev: Den verserende Yvonne-sag, hvor politianmeldelser bliver brugt som redskaber i en sag, hvor en borger ikke føler sig hørt og hjulpet, er symptomer på velfærdssystemets fortløbende afvikling.

Kommunen forklarer sig med, at den blot benytter nedskrevne kommunale retningslinjer imod digitalmobning, der er vedtaget på baggrund af besparelser. Som der står skrevet i avisen torsdag d. 17. jan.

Hvis det er sandt, at årsagen til udarbejdelsen af de anvendte retningslinjer er besparelser, så kan vores kommunale og for den sags skyld også nationale såkaldte velfærdssystem ikke blive mere forkrampet og umenneskeligt. Toneangivne politiske og embedsværks kræfter i Danmark er herved lykkes med at skabe et misfoster af et system, hvor systemet kujonagtigt gemmer sig bag jura, paragraffer, retningslinjer og vedtagelser overfor borgere, som blot giver udtryk for menneskelig frustration over manglende hjælp, som de er berettiget til at få.

"Velfærdssystemet" - vi i Danmark bryster os af i det store udland, er desværre ved at være fortid, og der er snart kun tomme luftkasteller tilbage af et system, som engang hjalp dem, som havde mest brug for hjælp.