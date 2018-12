Debat: Værdighed i ældreplejen

Læserbrev: Det er uværdigt, at besparelserne på ældreområdet i offentligheden kommer til at handle om bad/vådservietter og hverdagsrengøring.

Der er allerede skåret helt ind til benet, og vi rammer nu kernevelfærden for de ældre med særlige behov.

Da Rehabiliteringscenter Toften åbnede tidligere i år, undrede vi os i Seniorrådet over, at et døgnophold koster 134 kr. i egenbetaling.

I Danske Ældreråd er det blevet en mærkesag, og der er arbejdet nationalt på, at kommunerne skal have en akutfunktion uden egenbetaling.

Fredag indgik regering og DF aftale om finanslov for 2019, heri præciseres "kommunal akutplads" er en del af det gratis tilbud om hjemmesygepleje.

Kammeradvokaten udtaler i dag, at kommuner har krævet betaling på såkaldt akutstuer, men det er i strid med serviceloven.

Det glæder vi os over i Seniorrådet, for det betyder at privat økonomi ikke længere er en hindring for et akutophold.

Det betyder, at det netop vedtagne kommunale budget for 2019-2022 på ældreområdet udfordres yderligere.

Forvaltningen har generelt været god til at overholde deres budget. Derfor er det urimeligt, at ældreområdet igen står for skud.

Budgetopfølgning 3 viser områder, som har været under finasieret, områder som nulstilles og friholdes.

Det er en politisk prioritering, men det er svært at forstå, at byrådet igen nedprioriterer ældreområdet.

Når kerneydelser rammes, flyttes opgaver over på pårørende, som presses til at påtage sig ansvar og opgaver, de ofte ikke magter. Skal de pårørende f.eks. til at tage sig af intime plejeopgaver?

Når de pårørende, så bliver syge - hvad gør vi så ........?