Debat: Usande og usaglige personlige angreb på Flemming Madsen

Som medlem af Teknik- og Erhvervsudvalget, samt Områdeforum, skal jeg på det skarpeste tage afstand fra ovennævnte usaglige og usande postulater.

Jeg er da selv super ærgerlig over, at vi på mødet i Teknik- og Erhvervsudvalget i sidste uge ikke fik oplyst, at Fyns Politi i en mail den 13. maj havde skrevet til Svendborg Kommune, at svinget ved Klosterplads var for skarpt. Jeg er da ikke mindre ærgerlig over, at vi ikke havde den viden, når nu Birger Jensen fra Venstre flere gange har argumenteret for, at den foreslåede vejføring var for skarp.

Ingen i udvalget var vidende om mailen. At Lonnie Jensen skriver det modsatte, er stærkt injurierende.

Vi kan være politisk uenige på tværs af partierne i udvalget, men ud fra et ligeværdigt oplyst beslutningsgrundlag og politiske holdninger.

Det er fair, at Lonnie Jensen og andre, er uenige i vore politiske beslutninger og prioriteringer, men jeg vil i samme ombæring opfordre hende til at være meget mere konstruktiv i sin fremadrettede kritik.

I en god debat går man efter sagen, og ikke efter manden/kvinden.