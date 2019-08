Debat: Ubegrundet tilsmudsning i land og by-debat

Læserbrev: Kære Jørgen Fredeløkke. Vær ordentlig og gå efter bolden i stedet for manden. Ingen læsere kan være tjent med at læse din ubegrundede tilsmudsning af et andet menneske, sådan som du gør i et læserbrev den 10. august. Dine udtalelser er alle urimelige og enten fordrejning af sandheden eller grundløse påstande om andres meninger og holdninger. Jeg vil opfordre dig til at være konstruktiv i debatten og gå efter bolden i stedet for manden.

Ingen af Socialdemokratiets 10 medlemmer i byrådet ønsker at dele kommunens borgere op i A- og B-hold (det er det rene vrøvl og helt ubegrundet at påstå andet!). Dette gælder også græsslåningen i kommunen, hvor vi ikke har gjort forskel på by og land. Flemming Madsen (S) har blot tilladt sig at gøre opmærksom på (i et læserbrev 6. august, red.), at der over to år er gjort besparelser flere steder både i Svendborg by og i landsbyerne. I det lys kan du ikke tillade dig at drage konklusioner om, at Flemming Madsen kun ønsker at tilgodese de, der bor i Svendborg by. I øvrigt er han selv bosat på landet.

Socialdemokratiet har ikke indgået forlig om, at Torvet skal indeholde parkeringspladser i al fremtid. Tværtimod har vi åbent lagt frem i vores kommunale arbejdsprogram, at vi ønsker, at Torvet skal være bilfrit. Når du påstår andet, er det ikke sandt. Derimod er det sandt, at Venstre, Konservative m.fl. var med til at indgå et forlig om blandt andet at afsætte 300.000 kroner til årlig drift af en skøjtebane på Torvet. Det gjorde partierne, fordi vi tror på, at de vil være med til at holde vores lokale hovedstad attraktiv, og derved sikre vækst i befolkning og skatteindtægter, så vi kan beholde vores velfærdsinstitutioner både i byen og i landsbyerne.

Endelig påstår du, at Venstre og Dansk Folkeparti vil finde små 100.000 til græsslåning. Her må jeg informere dig om, at ingen partier bragte dette på banen i budgetforhandlingerne sidste år. Alle partier, undtagen Enhedslisten som sædvanligt, var derimod med til at stemme for det samlede budget for 2019.

Der er heller ingen partier i Svendborg Kommune, der ønsker pjat og pjank i stedet for ordentlig velfærd i hele vores kommune. De fleste partier er blot af den overbevisning, at det ikke er nok at bruge penge på børn, ældre og græsslåning m.m. Det er også vigtigt, at vi investerer i noget, der kan tiltrække turister, tilflyttere og holder på os, der bor her i forvejen. Derfor støtter de fleste byrådsmedlemmer også blandt andet attraktioner omkring vores butikker og samlingspunkter, udstykninger af grunde til boliger og erhverv, kulturliv, idrætsforeninger og andre fællesskaber i hele vores kommune.