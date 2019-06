Debat: TipToe er svære at undvære

Det er blevet foreslået at lukke TipToe Bigband. En sådan beslutning vil have store negative konsekvenser for Odenses musikliv. I Odense skal vi være lykkelige for et ensemble som TipToe Bigband. Udover at levere kunstneriske oplevelser på højt plan til Odenses borgere, trækker ensemblet allerede statslige kroner med til byen. Ved et nyligt besøg af Statens Kunstfond i Odense imponerede TipToe Big Band ikke alene ved sin meget professionelle eksekveringsevne men også ved den højt kvalificerede skaberkraft, der i vid udstrækning folder sig ud blandt ensemblets medlemmer. De er værd at investere i, men kommunal medfinansiering er en forudsætning for den statslige støtte.

På Syddansk Musikkonservatorium i Odense har vi en jazz-uddannelse, der tiltrækker studerende ikke blot fra hele Danmark inkl. København men også fra udlandet. Attraktionen er et meget højt fagligt niveau, der opretholdes af et meget dedikeret lærerkorps, hvoraf flere desuden er musikere i TipToe Bigband, der ofte har valgt at bosætte sig i Odense. Dermed er musikerne også en stærk og nærværende resurse for det lokale musikliv. TipToe Bigbands professionelle musikermiljø leverer gennem en formaliseret partnerskabsaftale med konservatoriet praksisnære praktikpladser til SDMK-studerende, stiller orkestret til rådighed for vore kompositionsstuderende, giver feedback og sparring til grønne musikerspirer og giver fremtidens professionelle musikere et værdifuldt netværk i en vanskelig branche.

Musiklivet i en mindre storby som Odense kan bedst lignes ved et økosystem, hvor alle parterne er gensidigt afhængige: Amatørliv, professionelle, musikskole, konservatorium, spillesteder, symfoniorkester, bigband, Den Fynske Opera, teater m.m. Derfor vil en nedlæggelse af en central professionel spiller som TipToe med udløbere til de fleste af de opremsede aktører have store negative konsekvenser for Odenses musikliv.

En højere videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution er meget afhængig af at have et levende kunst- og kulturmiljø omkring sig, og ikke mindst TipToe Bigband er en vital kunstnerisk resurse, der er medvirkende til at skabe det højt kvalificerede kunstneriske fagmiljø, der er forudsætningen for at have en statslig videregående musikuddannelsesinstitution i Odense. Her bør man erindre sig, at statslige uddannelsespladser i Odense også er positive bidrag til Odenses økonomi.

TipToe Bigband vil derfor være svære at undvære for både Odense og Syddansk Musikkonservatorium.