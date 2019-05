Debat: Tillykke til Sydfyn

Læserbrev: Det var med glæde, at jeg kunne læse i FAA, at Sydfyns Flyveplads nu er sikret de næste tyve år.

Som tidligere bruger af flyvepladsen, som den første formand for Flyveklubben Take Off og som luftfartsskribent gennem mange år ved jeg, hvor stor betydning det har for et område som Sydfyn, at man også kan komme til og fra det ad luftvejen. Det gælder ikke mindst for erhvervslivet i området, og der er ingen tvivl om, at det vil medvirke til at gøre det endnu mere attraktivt for erhvervsvirksomheder at etablere sig i det sydfynske, når man nu kan konstatere, at der er sikkerhed for, at man i hvert fald de næste mange år vil kunne komme nemt og hurtigt hertil.

Der er al mulig grund til at ønske hele Sydfyn, men i høj grad også chefen for Starling Airport Service, Peter Nordquist, og hans stab tillykke med den ordning, der nu er faldet på plads omkring flyvepladsen på Tåsinge.