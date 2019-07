Debat: Tilgængelighed til forretningerne i bymidten

Læserbrev: Palle Fischer (K) går den 9. juni her i Amtsavisen i rette mod Jens Christian Møller, fordi han er så utilfredshed med, at byrådet vil fjerne yderlige parkeringpladser på Klosterplads/Frederiksgade.

Jeg er omvendt utrolig skuffet over, at Palle Fischer selv, og et stort flertal i byrådet ikke vil lytte til netop dem, som har den store indsigt i, hvordan handelslivet i Svendborg er skruet sammen. Og hvem skulle være bedre til det end dem, som skal leve af, at der er kunder i forretningerne.

Du glemmer jo helt Palle Fischer, at netop de pladser, som du her nævner, var jo netop dem, man henviste til, da torvet også blev bilfrit.

Du nævner nethandel som den største trussel for handelslivet, det er nok fakta, og netop derfor bør vi som lokalpolitikere gøre alt for, at dem, som stadig vælger den personlige måde at handle på, uanset om de er gående, cyklende eller dem som har lidt længere, og har den frækhed at befordre sig i bil, også kan parkere deres bil.

Mange navnligt jyske byer har indset, at skal deres forretningsliv overleve, handler det i høj grad om tilgængelighed for alle.