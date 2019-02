Debat: Tak til Baggårdteatret

Læserbrev: Som folketingspolitiker får man mange invitationer til forskellige arrangementer og festligheder. Det er svært at nå dem alle sammen, men i sidste uge blev der heldigvis tid til en oplevelsesrig begivenhed i min hjemby Svendborg.

Jeg var med ledsager til forpremiere på Dannebrog i Baggårdteatret - en begavet politisk forstilling med en dygtig skuespiller, som formåede at løfte forestillingen alene på scenen fra start til slut. Hvilken præstation - og ikke mindst en lyssætning i verdensklasse.

Tak til teaterchef Jakob Bjerregaard Engmann og Mai-Britt Schultz for en dejlig aften og et godt teaterstykke i vores fantastiske rammer - med den nærhed og intimitet Baggårdteatret har - hvor alle er tæt på hinanden.

Det glæder mig, at vi har ildsjæle som jer og alle de andre dygtige medvirkende, som beriger vores og andre kommuner på kulturområdet.

Kultur og værdier kan flytte holdninger, men kulturen binder os også sammen. Stykket minder os om vigtigheden i at værne om vores demokrati og om, at vi skal bevare dialogen på trods af divergerende politiske opfattelser. Dét må vi aldrig tage for givet.

Sådan en aften bekræfter betydningen af, at vi også som politikere skal prioritere kulturen trods de store økonomiske udfordringer på mange områder.

I Svendborg kan vi være stolte af os selv. Vi har et fint kulturliv blandt andet takket være en masse dygtige ildsjæle. Det skal vi også fremadrettet værne om.