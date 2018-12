Debat: Tak for sangene, Kim

Læserbrev: Den 25. december blev jeg færdig med den meget omtalte bog om Kim Larsens unge år.

Efter læsningen af den fantastiske beretning må jeg lige bidrage med lidt tekst relateret til Larsen. Lad os tage det, der angår bogen først.

Mest overraskende var det at konstatere, at Kims fortælling indbefatter en del om Kertemindeegnen. Pladsen tillader ikke, jeg går i detaljer desangående, men jeg virrede noget med hovedet, da jeg læste om to hændelser i 1966, hvor Kim og Mariann skulle holde jul hos mor (Kims) Eva på Svanevej i Kerteminde.

I forbindelse med dette juleophold i byen skaffede Kim og storebror Tore sig adgang til noget hjemmebrygget øl i en beholder på Møllebakken. Nærmere bestemt, hvor maleren Johannes Larsen havde boet til sin død i 1961 (huset havde stået tomt siden). Øllet skulle eftersigende være brygget af Johannes.

Selve juleaftensdag 1966 opstod problemer med at få fat i et juletræ. Bror Tore fik lokket Kim med til Kerteminde Sommerby, hvor de helt enkelt snuppede et grantræ fra en have ved et sommerhus. Kim førte saven - i øvrigt en nedstryger, mens Tore holdt vagt. Hvem skulle nu have troet det om Kim Larsen?

Ellers forholder det sig således, man i Eldorado Lux - tv-program på DR - nytårsnat 1983/1984 kunne opleve Kim Larsen fremføre sangen Papirsklip. Jeg så med 13 år gammel i barndomshjemmet ved Flødstrup. Dog nok genudsendelsen 8. januar 1984. Siden har Papirsklip været en af mine yndlingssange.

Den 30. september 2018 hørte jeg i middagsradioavisen, at Kim Larsen tidligere samme dag var afgået ved døden. På nær tre måneder er der 35 år mellem de to hændelser. En periode med mange gode oplevelser med hans sange - og små episoder relateret til ham.

Gennem en årrække passerede jeg ofte Evas hus i Kerteminde. Jeg syntes, det var skægt at vide, at når en grå Citroën 2CV holdt foran huset, var Kim på besøg. For øvrigt mener jeg at kunne erindre, Eva havde en rød Citroën 2CV.

Først på året i 2003 blev der sat gang i en debat om, hvorvidt sangen Om Lidt kan/må synges til en begravelse. Der var delte meninger blandt præsterne. Kim blandede sig og bakkede faktisk de præster op, som ikke ønskede sangen sunget. Det blev pointeret og understreget, at den netop ikke er en begravelsessang, omend teksten passer til den type begivenhed. Imidlertid er der tale om en cirkussang - fra tiden med Kim Larsen og gruppen Bellami i en cirkusforestilling, Cirkus Himmelblå i 1985. Om Lidt blev brugt som afslutningssang og kom endvidere med på albummet Forklædt Som Voksen i 1986.

En klar erindring har jeg om en interessant samtale med Eva om brugen af Om Lidt. Samtalen fandt sted den 6. februar 2003 på Mødestedet i Kerteminde, hvor vi begge deltog i et arrangement. Her faldt jeg tilfældigt i snak med hende. Med det kendskab, hun undervejs fik til min person, mente hun, jeg burde have et godt kendskab til begge hendes sønner - Tore grundet hans bopæl i Kerteminde, Kim grundet musik og sang. Naturligvis kunne jeg blot bekræfte, jeg havde godt kendskab til begge.

Under samtalen kom vi til at drøfte Om Lidt. Hold da op - der var godt nok ingen tvivl om, hun var på linje med sin søn. Faktisk fik jeg det indtryk, hun var forarget over sangens udbredelse som begravelsessang.

I begyndelsen af 2004 var en linje fra Om Lidt titel på en musical, som kunne ses i Musikteatret Vejle (nu Vejle Musikteater). Gennem en periode var 'Fik du set det du ville?' på programmet. En musical om vores tid - med historien bygget over Kims sange. Tidsmæssigt dækkede den perioden fra 5. maj 1945 (befrielsen) til 10. september 2001 (dagen før bl.a. World Trade Center blev angrebet). En fantastisk musical, hvor man fandt ud af, Kims sange fungerede perfekt til at fortælle om begivenheder i nævnte periode.

Mange fortjener ros for musicalen i Vejle, men to må fremhæves. Bo Mikkelsen, som fik idéen og Ruth Fønss, som skrev manuskriptet. Selv var jeg - sammen med min bror - blandt publikum lørdag den 24. januar 2004.

Tre Kim Larsen-koncerter nåede jeg at være til. Den 20. februar 1999 i Odense Koncerthus, den 19. november 2000 i Odense Koncerthus og den 10. november 2001 på Tornøes Hotel i Kerteminde.

Helt utroligt, hvad Kim har beriget Danmark med gennem næsten 50 år. En sangskat så stor, man har svært ved at fatte det. Fra (ganske voldsom) rock, over pop, til blide ballader. Ja, flere af sangene er såmænd endt i Højskolesangbogen.

Kim og hans sange har sat dybe aftryk og spor - sangene vil for evigt være en del af den danske kultur.

Tak for sangen(e) Kim!