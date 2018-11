Debat: Tænk stort når det gælder byskolen

Læserbrev: Når nu politikerne med den nye havneplan har ødelagt muligheden for at omskabe Nordre Havnekaj til en lækker havn med plads til både boliger og alle borgere, så var det måske på sin plads, at de valgte at stoppe op og lige tænke sig om en ekstra gang, inden de kaster sig ud i det næste "udviklingsprojekt" i Kerteminde by.

Tanken om at sælge byskolen er ikke ny, men nu ser det ud til, at man omsider har set lyset. En ny skole finansieret af frasalg af bygninger er en fornuftig løsning.

Men der er i de forløbne år investeret en del millioner i at renovere bygningerne på byskolen, og der er mange andre muligheder åbne, hvis man tænker lidt mere ud af boksen i stedet for bare at tage et projekt af gangen.

I stedet for at bare at sælge byskolen og udvikle området alene, så tænk stort og forsøg at få et helhedssyn på udviklingen i Kerteminde by.

Hvis man flytter rådhuset, biblioteket, turistkontoret og frivilligcenteret ind på byskolen, kan man sælge både rådhusgrunden, posthusgrunden og Fjordvangsskolen til udviklingsprojekter.

Dermed opnår kommunen en væsentlig bedre økonomi i hele processen og resultatet vil være: Finansiering af en ny moderne og tidssvarende skole, et levende kulturhus i midtbyen og flere boliger til nye borgere.