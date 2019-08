Debat: Svendborg misrøgter kulturhistorisk arv og turistattraktion

Læserbrev: I 1993 fandt arkæologer ved Gudme spor af et større bygningsværk fra perioden 200-400 år e.Kr. Det viste sig at have været en 50 meter lang og 9,5 meter bred hal. Sammenholdt med fund i området, efter op mod et halvt hundrede mindre huse fra samme tid, var der ingen tvivl om, at hallen havde været den lokale høvdings sæde, og den blev derfor benævnt Gudmekongens Hal. Rige guld-, sølv- og bronzefund i området og ned til kysten ved Lundeborg viste samtidig, at stedet i den pågældende periode var et enestående handelscenter for kontakt mellem Norden og Romerriget og det senere Frankerrige.

Der blev ved fundet rejst et tårn, fra hvis øverste, overdækkede platform besøgende havde et fint overblik over den i lavt græs foranstaltede markering af hallens grundplan, og hvor opsatte plancher orienterede om stedets historie. I de følgende år fandt en del besøgende vej til stedet og har nydt godt af disse beskedne foranstaltninger. Selv om Gudmekongens Hal og lokaliteten kan siges i historisk betydning at ligge på linje med Jellinge, Lejre og vikingeborgene, har den dog i offentligheden ført en ufortjent skyggetilværelse, måske fordi der kun er slået meget lidt på tromme for dette historiske klenodie.

Hvad værre er, da jeg for få dage siden ville vise en besøgende fra København stedet, opdagede jeg til min overraskelse og store skuffelse, at det for udbytte af besøget afgørende tårn var forsvundet, og de oplysende plancher var nu stillet op på jorden monteret på meterhøje stænger. Desuden kunne vi i det høje græs skimte, at den tidligere så elegante markering af hallens omkreds var erstattet af en række bombastiske betoncylindre. Efter det chokerende besøg har jeg fået oplyst, at denne vandalisme fandt sted for et par år siden med den undskyldning, at tårnet var rådnet. At træværk, der kun er en snes år gammelt, rådner, kan vist kun ske, hvis vedligeholdelse har været skandaløst negliseret.

Når man tænker på, hvad der løbende gøres i for eksempel Jellinge og Lejre for at forbedre forholdene, er det absolut mindste, der må gøres i Gudme at få genskabt det tidligere oversigtstårn - og så vedligeholde det! Når det er sket, vil lidt mere PR for stedet være på sin plads, men ikke før. I øjeblikket henligger det som en skamplet.