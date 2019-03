Debat: Svendborg er et slaraffenland for salg af stoffer

Læserbrev: Som folketings- og byrådsmedlem har jeg de seneste uger fået en del henvendelser fra desperate forældre og borgere, som er dybt bekymret for den kedelige udvikling i Svendborg, hvad angår kriminelles salg af stoffer. Det lader til at pushere, tyvebander og kiosksvindlere har alt for let spil her i byen, og antallet af organiserede bander er eksploderet.

Det kan ikke være rigtigt, at vi i Svendborg skal se måbende til, når kriminelle fra Odense står på gaden og sælger stoffer til byens unge, eller at butiksejere magtesløse skal se deres butikker blive tømt af skruppelløse forbrydere.

Vores SSP-medarbejdere gør et fremragende stykke arbejde, men desværre er samarbejdet med det nære politi blevet markant forringet efter centraliseringen af politiområdet. Opgaverne omkring SSP er taget væk fra lokalforankrede politifolk, og politiets synlige tilstedeværelse og engagement i lokalsamfundet er forsvundet.

Skal vi stoppe de kriminelle, kræver det, at politiet kommer tilbage i nærmiljøet. Desuden skal politiet kunne hente hjælp til opklaringsarbejdet gennem langt flere overvågningskameraer i gaderne, og butiksejere skal have lov til dele overvågningsbilleder af gerningsmændene på de sociale medier, hvis de udsættes for tyveri/røveri. Er der tale om udenlandske kriminelle skal de have frataget deres opholdstilladelse eller statsborgerskab og sendes ud af landet.

Det er på tide, at vi tager fat om nældens rod og fjerner de dele af konventionerne, som i dag står i vejen for at smide kriminelle udlændinge ud af landet. Det er den eneste straf, de har respekt for.

Desværre er DF det eneste parti i Folketinget, der ønsker en ændring af konventionerne, så vi kan begynde at sende kriminelle fra for eksempel Vollsmose ud af landet og fratage dem deres statsborgerskab. Men hermed en opfordring til byrådsmedlemmerne i Svendborg Byråd, som gerne må begynde at gøre deres parti opmærksom på dette.

I flere år har DF kæmpet for at få nærpolitiet tilbage, som kan bidrage til at opklare hashsalg, butikstyveri og andet kriminalitet i Svendborg såvel som resten af landet.

DF er sammen med regeringen kommet et stykke ad vejen, da vi har besluttet, at 600 nye betjente skal uddannes inden udgangen af 2019. Men vi er ikke i mål. DF kæmper fortsat for at hæve antallet af nye betjente til 2000, så vi sikrer flere ressourcer til blandt andet at få en mere lokal polititilstedeværelse.

Alle danskere har krav på den tryghed, det giver, at kunne få hurtig hjælp fra politiet. Uanset hvor i landet man bor.