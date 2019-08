Debat: Svendborg Torv, fra ikke-sted til forbindende sted

Læserbrev: Torvet i Svendborg forekommer mig at være i en bevægelse, der forbinder. Antikmarkeder eller flytbare træer er med til at give fornemmelsen af at høre til via genkendelighed og gentagelser; borgeren inviteres mere og mere ind i et rum som et medlem. Fra at være et neutralt og tomt rum for ensom færden til et sted, der forbinder medlemmer af byen. Samtidig bydes byens gæster ind i et rum mere end det rene ingenting. Hold for ophold og stille bevægelse, hvor bevægelse kan spredes til resten af byen. Verden har rigelig med ikke-steder, hverken individuel identitet eller relationer; kun ensomhed og enshed.

Således i sin tid blev jeg tiltrukket af Svendborg, mødet med torvet og torvehandel og de smukke gamle bygninger og selvfølgelig rådhuset med de mange blomster. Det var det første, jeg mødte. Nu mange år senere her ved mit køkkenbord: Jeg skal da lige en tur forbi Torvet og antikmarkedet med opfyldende byærinder. Opgaven for mig at se er at gøre byrummene til steder, hvor mennesker får følelsen af at høre til og kunne genkende sig i tingene og omgivelserne; bringer noget frem uden nødvendigvis at have noget for med hinanden - og bliver medlemmer af byen.