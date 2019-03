Debat: Svendborg Museum åbner spændende døre

Læserbrev: I Fyns Amts Avis fredag den 15. marts side fire er journalist Andreas Wraae Nielsen så venlig at fortælle læserne om Svendborg Museums arrangementer i serien "Indefra med museet".

Jeg vil her protestere mod journalistens uheldige valg af overskrift, at museet skulle forsøge at sætte "en fod i døren" på de steder, vi besøger. I udtrykket ligger, at der skulle foregå noget fordækt indenfor, som værterne forsøger at skjule ved at holde os og andre udenfor. Sådan forholder det sig ikke!

Både Andekærgård, Rødkilde gods og de andre besøgssteder har venligt og uden betingelser åbnet dørene for os. Den mulighed for ved selvsyn at blive klogere, hører selvfølgelig op, hvis værterne allerede på forhånd skal se sig mistænkeliggjort i pressen.

Svar fra redaktionen:

Vi beklager, hvis overskriften på den omtalte artikel skulle give indtrykket af, at vi antydede, at noget var fordækt. Det har på ingen måde har været intentionen.

Henrik Nguyen, souschef på Svendborg-redaktionen.