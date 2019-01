Debat: Stram op på kravene om kemikalier

Læserbrev: Tillykke. Der er fundet rent drikkevand. Nyheden bragte avisen 6. januar med en undertone af, at det lige var i sidste øjeblik, at dette "guldfund" blev gjort. Måske på baggrund af, at Kerteminde Forsyning faktisk har fået dispensation til at benytte drikkevand med "en lille smule" pesticider i. Som der stod i artiklen.

Mon ikke det er på tide, at der kommunalt strammes op på krav til kemikalier, som oftest forurener vores fælles drikkevand og vore fremtidige generationers drikkevand? Nemlig sprøjtemidler, især fra landbruget! Fortidens sprøjtemidler siver på et eller andet tidspunkt ned til vores grundvand. Det viser historikken tydeligt, selvom visse dele af magtfulde landbrugsorganisationer forsøger at nedtone denne kendsgerning.

At der findes rent drikkevand i Urup området, er måske forbundet med det prisværdige arbejde ansvarlige lodsejere i mange år har udført i Urup Dam og Brabæk Mose med beskyttelse af sårbar natur, og som nu er en del af et EU LIFE-projekt med bl.a. sprøjtefri bufferzoner. Positivt at vores lille kommune kan være en del af et større naturbeskyttelsesarbejde, som netop også beskytter grundvandet.

Århus Kommune har bl.a. iværksat en indsatsplan, hvor sprøjtemidler forbydes i særligt sårbare områder med grundvandsinteresser. Særligt sårbare områder er hvor drikkevandsboringer er placeret i lighed med, hvor grundvandsmagasinerne dannes. Nærstuderes Kommuneplan 2013-2025 kortbilag nr. 14, er tre boringer placeret på landbrugsarealer ved Kejrup Gods, som ejes af formanden for Kertemindes vandværker. Mon Kejrup Gods går forrest og beskytter vores fælles drikkevand ved ikke at sprede sprøjtemidler, som om 20-30 år med stor sandsynlighed, vil være at finde i grundvandet?