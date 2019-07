Debat: Start forfra med det kommunale budget

Læserbrev: I mandagens avis kan man læse, at borgerne i Ollerup føler sig udenfor, fordi der ikke bliver holdt grønne områder i deres nærområde. Dette skulle være fordi, politikerne havde fjernet pengene til opgaven, en opgave, der nu heller ikke løses særligt flot tættere på rådhuset.

Men grunden til jeg skriver er, at jeg undrer mig over, hvad pengene går til i kommunen. Vi har de første to år, under den nye borgmester, hørt om smalhals og nedskæringer, men turen til Bornholms folkemøde, 100.000 kroner til den røde plads (det tomme torv) var der penge til, og for kort tid siden skulle der endnu et prestige projekt på kommunens regning, en skøjtebane i bymidten.

Men en livredder, vedligeholdelse af grønne områder eller jordnære projekter kan man sørme ikke finansiere. Er der ikke stemmer i det?

Burde man ikke for en gangs skyld få et godt kig ned i motorrummet på kommunen? Brug gerne ekstra lang tid på et budget i år, hvor man går helt back to basic, hvad skal kommunen bruge penge på efter loven, hvad skal vi så "vælge til" bagefter og få styr på alle puljer, projekter og planer, så man får ryddet godt og grundigt op i alle de penge, man bruger, fordi "det plejer vi". Jeg har selv prøvet at få skub i de tanker, i de år jeg sad i byrådet, men må indrømme, at det er nemmere at dreje en supertanker i et badekar end at ændre systemer i det offentlige.

Der er lang tid til næste valg, så brug tiden på at få styr på økonomien og de ting, kommunen skal løse, så må resten vente, til der er penge til sjov.