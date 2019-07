Læserbrev: De sidste to år har Svendborg Kommune og HedeDanmark foretaget "afdrift" (fældet) 4 hektar rødgran i Sofienlund-skoven. Første gang for to år siden, hvor der blev fældet 2 hektar, var begrundelsen, at træerne var "hugstmodne". I år er der afdrevet yderligere to hektar rødgran svarende til cirka 1000 kvadratmeter træ, og her var begrundelsen: "Rødgranerne er angrebet af Typografbiller. Stammerne til gavntræ vil blive kørt ud af skoven de næste par uger" (fra infoskilt i skoven).

Der er nu gået mere end to måneder, og træet ligger forsat i skoven!

Typografbiller gemmer sig i jorden og i barken. Første gang temperaturen er over 18 grader sværmer billerne. Altså er de biller, der var i det fældede, nu sværmet ind i skoven igen, til andre nåletræer.

Så hvis Typografbille-angrebet var så stort, at det foranledigede så voldsom hugst, hvorfor er er træet så ikke straks efter fældning kørt ud af skoven, som alle lærebøger foreskriver?

"Angrebet" kunne have været bekæmpet med få "lokketræer", som så kunne fældes.

Jeg synes ikke imponeret over kommunens og HedeDanmarks forstmanship.