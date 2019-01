Debat: Sørg for endnu et kassetræk til tissehus på Munkebo Bakke

Læserbrev: På kommende økonomiudvalgsmøde skal der tages stilling til en ansøgning på 300.000 kroner til opførelse af et tissehus/infohus på Munkebo Bakke.

Pengene skal bevilges som kassetræk, hvad der politisk er enighed om, at det gør vi ikke. Så under normal praksis ville den blive afvist.

Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at bevillingen skal efterkommes, så borgere og turister kan komme af med vandet og få den info, som der behøves.

Der er blevet sat en ny dagsorden i byrådet med borgmester Kasper Olesen i spidsen. Den lyder i sin enkelthed på, vi overholder ikke politiske aftaler. Det bevidste byrådet med Kasper Olesen i spidsen for tilfældige ekstrabevillinger. På sidste byrådsmøde blev der bevilget et kassetræk på 1,2 millioner (kassetræk) til Udvikling Fyn, Destination Fyn, Film Fyn - fælles for dem alle, de blev ikke prioriteret på budgetlægningen.

Efterfølgende blev den sneget ind af bagdøre og besluttet af flertallet.Helt uforståeligt er det, at Konservative, Venstre, SF (Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten stemte den ekstrabevilling igennem. Der findes ikke færdige kontrakter på det vedtaget. Vi aner ikke, hvad vi får for de 1,2 millioner, (Fugle på taget).

Forhistorien taler sit tydelige sprog. Hverken Udvikling Fyn eller Destination Fyn har på noget tidspunkt kunne løfte opgaven at fremme ejerkommunerne. En ren administrativ organisation, der alene er skabt for egen vinding. Absolut skræmmende i en tid, hvor økonomien er i bund, personalet flygter.Tilbage til tissehuset: Her håber jeg, at borgmester Kasper Olesen viser den samme økonomiske ansvarlighed og opfordre til endnu et kassetræk. Det kommer dog - modsat Udvikling Fyn-bevillingen kommunens borgere til glæde og gavn.