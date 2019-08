Debat: Socialdemokratiet glemte selv sine budgetpartnere

Læserbrev: Kære Flemming Madsen. Du nævner mig i et læserbrev angående kommunernes økonomi.

Jeg er fuldstændig enig med dig, at når vi som partier i fællesskab har vedtaget et budget - så må vi sammen stå på mål for de vedtagelser, der er truffet.

Det vil vi i Dansk Folkeparti også til enhver tid gøre. Men når DF er med i et budgetforlig, så er der en regel, der siger, at de partier der er med til at tage ansvar også er med, når budgettet åbnes igen.

Det glemte Flemming Madsen bare lige!

Derfor var det med stor undren, at visse partier for lukkede døre pludselig indgik en aftale om, at bruge knap fem millioner kroner på "unødvendige" projekter heriblandt en skøjtebane på torvet.

Uforståeligt set i lyset af, at vi som kommune lige har været ude i massive besparelser på 100 millioner kroner.

Eftersom DF ikke var med i den lokums-aftale, så vil jeg give mig selv retten til at påpege overfor mine medborgere, at pengene kan bruges mere fornuftigt.

I DF kommer vi ikke til at smide penge efter et fantasifoster som en skøjtebane eller andre unødvendige projekter.

Hvis der pludselig er kommet penge i kassen, hvilket man må formode, så vil det efter min mening være mest rigtigt at trække nogle af besparelserne tilbage eller bruge dem på noget, som giver værdi for flest mennesker i kommunen. Det kunne være tiltag, som favner landområderne. Det har vi i DF et bud på til budgetforhandlingerne.

Det er forståeligt, at Socialdemokratiet og Konservative mener, at Venstres opførsel er uanstændigt og urimeligt, når de løber fra en aftale og ydermere vil bruge de samme penge to steder. Men hvad har det med med DF at gøre?

Vi var ikke med til at smide om sig med de fem millioner.

Flemming Madsen efterlyser, hvordan Venstre både kan blæse og have mel i munden - det vil jeg lade dem svare på selv.