Debat: Slut nu parkeringsklynkeriet

Læserbrev: Ros til borgmesteren for at melde klart ud om bilfrit torv, men se nu at komme i gang med at fylde den tomme plads med indhold. Det glæder vi os til og så forstummer al snak om parkeringspladserne nok. Jeg er dødtræt af at høre om forkælede bilisters problemer med at bevæge sig fra cirklen af parkeringsmuligheder til byens centrum. Hvad med alle os uden bil? Vi klarer det, og så er byen vel heller ikke større. Med hensyn til de handlende, så tror jeg roligt, de kan adressere dalende omsætning til alle dem, der bestiller varer på nettet hjemme i sofaen i stedet for at bevæge sig ud og støtte deres bys handelsliv.