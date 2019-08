Læserbrev: Op til det sidste byrådsmøde inden sommerferien tegnede der sig et billede af, at et stort flertal i byrådet ville støtte en skøjtebane.

Som det er de fleste bekendt, så blev en flertalsbeslutning, at sagen skulle oversendes til politiske forhandlinger primo august måned. Denne beslutning er så siden ændret til, at projekt skøjtebane indgår i de ordinære budgetforhandlinger senere på efteråret.

Det var ikke det udkomme, som vi havde troet og håbet, og det betyder, at Svendborg ikke får en skøjtebane på Torvet til vinterhalvåret 2019 -20.

Arbejdsgruppen har på den baggrund overleveret det udarbejdede materiale til borgmester Bo Hansen (S).

Vi smider dog hverken med is eller skøjter, så derfor mener vi, at projektet kan videreføres efter at følgende forhold er afklaret:



Er der opbakning fra byrådet til medfinansiering og driftstilskud? Er det muligt at etablere en skøjtebane i fire vintermåneder i samspil med de vilkår øvrige aktører for nuværende har omkring anvendelse af Torvet?

Kan der gives de nødvendige rammevilkår og tilladelser fra Svendborg Kommune til at realisere projektet?

Herefter vil arbejdsgruppen kunne fortsætte sit engagement. Selvsagt ønsker gruppen ikke et projekt der ikke er bred opbakning til, hvorfor de nødvendige tilladelser, aftaler og finansiering er væsentlige elementer, for at arbejdet kan fortsætte.

Vi har hen over sommeren kunnet konstatere, at skøjtebaneprojektet har været omtalt og debatteret i læserbreve og på de sociale medier i sammenhæng med parkeringsdebatten på Torvet og reduceret græsslåning i lokalområderne.

Denne debat har vi ikke ønsket at blande os i, men vi bliver selvfølgelig kede af det, når der skrives og tales nedladende om projektet. Vi synes, det er et godt projekt, der vil styrke Svendborgs kultur- og fritidsliv, gavne detailhandel og sikre en god aktivitet på Torvet, hvor alle vist kan enes om, at der gerne må ske noget i de kolde vintermåneder.

Det er fair, at man er modstander af et projekt, men vi savner, at kritikerne ville fokusere på, hvad de vil gøre for at udvikle Svendborg Kommune, herunder Torvet, så vi kan få endnu flere tilflyttere og skatteborgere til vores dejlige kommune.

Vi har givet vores bud på, hvordan familien Svendborg og øvrige Sydfyn kan få en udendørsoplevelse og -aktivitet, som vi ikke har i forvejen i de kolde vintermåneder.

Vi håber, at der trods spredt kritik vil vise sig en massiv folkelig og politisk opbakning til projektet - til gavn og glæde for de fleste.