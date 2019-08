Læserbrev: Hvor er jeg dog vred, forarget og godt gammeldags skuffet!

Hvor er det dog skørt at være vidne til at skipper og besætning på en skude, der har overlevet to århundredeskift, skider på havet i den allerværste forstand og smider cigaretskod direkte i baljen fra den gyldne ror-plads. Jeg forarges. Og forundres. Plastik og hav. To uforenelige størrelser i disse oplyste tider. Hvor gik det galt?

Hvad der egentlig var en dejlig tur blev ødelagt af den oplevelse af ligegyldighed. Skam dig, skipper! Og se så at få vendt skod-skuden, så marsvin og andre skønne havdyr i Svendborgsund ikke skal kløjs i dit skide affald!

Det er et budskab, jeg håber når ud til Sejlskibsbroen i Svendborg havn, da det var der min forargelse og vrede blev vakt, men måske det er et budskab, der skal længere ud. Måske det er generel adfærd på havet? Jeg håber jeg tager fejl.

Svar fra Svendborg Event:

Kære Emilia,

Vi er først og fremmest kede af at høre om din dårlige oplevelse på din sejlads med den ellers skønne skonnert, Meta. I samme ombæring vil vi slå helt fast, at affald i havene selvfølgelig ikke er noget, som vi bakker op omkring, og derfor er det godt, at du gør opmærksom på din oplevelse, så vi fremover forhåbentlig kan undgå, at lignende sker.

Vi ved, at skipper og ejer af Meta er ikke-ryger, og derfor kan vi ud fra din beskrivelse konstatere, at du har været ude at sejle med en afløser ved roret. Dette skal ikke være en undskyldning, for det er ikke i orden at bruge havet som askebæger, og afløsere skal naturligvis også respektere, at affald ikke skal i havet. Vi har derfor straks videregivet dit læserbrev til besætningen på Meta. Vi håber, at du og fremtidige gæster ikke vil få samme oplevelse, men i stedet kan nyde den skønne sejltur, som en tur til søs med Meta er.

Med venlig hilsenAnja Mia Haas, eventchef