Debat: Selvfølgelig kan det blive bedre i Kerteminde

Læserbrev: Overskriften stammer fra mit læserbrev den 19/2/17.

Desværre må jeg konstatere, at det er gået i modsat retning. Med beslutninger til dumpekarakter, fremstår kommunen, som ikke tilflytter/turistvenlig og desuden økonomisk uansvarlig.

- Et ikke enigt byråd har besluttet skattestigninger.

- Et dyrt og unødvendigt sparekatalog, som kun gennemføres halvhjertet.

- Kommunen fravælger Det Blå Flag.

- Sluseplanen, et ressourcespild gennem flere år.

Jeg anbefalede i ovennævnte læserbrev, at der skulle udarbejdes klare realistiske mål med handlingsplaner på de områder, hvor kommunerne bliver målt indbyrdes, og hvor vi på flere områder ligger i den tunge ende.

Kommunen har landets ottende højeste sygefravær. Hvad koster det om året, at vi ligger over landsgennemsnittet på 15,3 procent?

Vi mangler en vinderkultur specielt indenfor erhvervs/udviklingsfremme. Måske byrådet skulle tage en ekskursion til Ikast-Brande og Herning Kommune, som er et kraftcenter i Danmark og får topplaceringer i erhvervsklima.

Det er 11 år siden kommunesammenlægningen fandt sted. Der er ingen tvivl om, at Kerteminde Kommune, med lavt indbyggertal, altid vil få vanskeligt ved at tiltrække nødvendige kompetencer, og få økonomien til at hænge sammen.

Dårlige beslutninger vil accelerere det. Endvidere forventes befolkningstallet at falde 1,3 procent over de næste 10 år.

Vær realistiske, tag en dialog med Odense eller Nyborg om en arbejdsplan for kommunesammenlægning.

Læserbrevet skal opfattes konstruktivt og jeg ser frem til svar på mine spørgsmål.