Debat: Sæt bynavne på stemmesedlen

Læserbrev: Debatten om land og by er sund for demokratiet. Men kan demokratiet styrkes yderligere i de tyndt befolkede områder? Selvom byrådet to gange om året i denne valgperiode (1. januar 2018 til 31. december 2021) tager ud og møder vælgerne, har det været nødvendigt at oprette Lokaludvalget. På landsplan er der oprettet landsbyklynger, som minder om de gamle kommunalbestyrelser. Samtidig oplever borgerne, at skoler, forsamlingshuse og andre kommunale bygninger, stille og roligt afvikles eller flytter til de større byer. Nye investeringer er derfor nødvendige for at tiltrække nye børnefamilier til de tyndt befolkede områder i kommunen. Skal udviklingen vendes kan stemmesedlen ved næste kommunalvalg gøres mere gennemskuelig, så alle kandidater bliver repræsenteret med by ud for kandidatens navn. Vælgerne kan på den måde nemmere se, om kandidaterne er fra oplandet eller byen, når krydset skal sættes. Det hedder sig, at byrådet skal repræsenteres geografisk hele vejen rundt i kommunen, men det oplever vi ikke altid er tilfældet på landet.