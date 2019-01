Debat: Så er den gal igen

Læserbrev: Næsten hver måned kan man læse i den landsdækkende presse og Den Korte Avis, at en kommunal leder fratræder, fyres eller selv siger sit job op.

Det er sjældent rart for hovedpersonen selv, men har den fordel for den fyrede ofte at kunne trøste sig med en million eller mere,- eller dem som pludselig står uden en leder.

Det, som bringer mig til tasterne, er en ny konkret sag fra Kerteminde Kommune, hvor kommunaldirektøren har valgt at anlægge sag mod en borger, som i fortvivlelsens navn har skrevet om sin oplevelse med socialforvaltningen på et socialt medie - i forbindelse med sin søns alvorlige sygdom.

Nu er det jo en personalesag, og dermed er kommunaldirektøren jo beskyttet af sin tavshedspligt men, hvad han ikke er beskyttet af, er, at han kan udtale sig om det at få en pose penge med sig i den kommunale verden - uanset om man fyres eller selv vælger at fratræde, og det er her, at kæden knækker for den "almindelige" borger i enhver kommune. Dele af det danske erhvervsliv er i øvrigt ikke en pind bedre.

Det er efterhånden ved at gå op for mange borgere, at nogle kommunale ledere og økonomiudvalg har glemt, at de forvalter dine og mine penge, og det er forskellen på offentlige institutioner og erhvervslivet. Derfor er og skal opmærksomheden rettes mod den offentlige drift. Dem som "koger" disse vanvittige ansættelse, afskedigelse - og fastholdelseskontrakter sammen er KL, Kommunaldirektørforeningen og DJØF, og så længe politikerne og vi borgere stiltiende accepterer dette, vil det selvfølgelig fortsætte.

Stem som du plejer og få mere af det samme - eller kig dig omkring.