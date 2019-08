Debat: Så del da Svendborg Kommune op i tre igen

Læserbrev: Debatten om besparelser mellem land og by fortsætter, og nu kommer byrådsmedlem Flemming Madsen (S) i sit læserbrev den 7. august ind på tvangsægteskabet mellem Svendborg, Egebjerg og Gudme kommuner fra 2007.Flemming Madsen er en del af et flertal i byrådet og kan uden problemer anmode Folketinget om at løsrive Svendborg fra Gudme og Egebjerg, når Socialdemokratiet hader oplandet så meget. Socialdemokraterne stemte for sammenlægningen i byrådet for mere end 14 år siden, så hvorfor tør Socialdemokratiet så ikke tage konsekvensen og stemme for en skilsmisse sammen med for eksempel Venstre? Svar ønskes ligeledes af de andre partier. På forhånd tak.