Debat: Regulering af vildtlevende katte i Svendborg Kommune

Læserbrev: Mange tak til alle, der har bidraget til indsamlingen af midler til regulering af vildtlevende katte i Svendborg Kommune. 34.910 kroner blev indsamlet til Kattens Værn, der fordoblede beløbet og satte 70.000 gode kattekroner ind på en separat Svendborg-konto. Borgere i Svendborg Kommune kan nu få reguleret vildtlevende katte så længe pengene rækker.

Hvor kattene er velkomne og har en god fodervært, der tager sig af daglig fodring og en tryg lun soveplads til kattene i læ for vejret, kan Kattens Værn hjælpe med at indfange kattene i fælder og køre dem til dyrlægen, der tjekker for sygdomme og neutraliserer kattene. Hvis det drejer sig om ramponerede, syge og fremtidsløse vildtlevende katte, fanges de ind og aflives humant på stedet.

Svendborg Kommune har desværre ikke en samarbejdsaftale med Kattens Værn (som for eksempel Langeland Kommune). Men Palle Fischer (K) og Niels Christian Nielsen (S) forstår behovet for en sådan aftale og arbejder for, at der i kommunens budget hvert år afsættes penge til kattene. Desværre lykkedes det ikke de to politikere at overbevise deres kolleger i indeværende budgetår, men de arbejder videre for at kommunen afsætter penge fra 2020. Tak til de to kommunalpolitikere for at tale kattenes sag.

De store boligselskaber, kolonihaveforeninger, sommerhuslav, havneforeninger m.v. kan med fordel også afsætte midler hvert år til regulering af katte på deres matrikler, hvor problemerne med de vildtlevende typisk viser sig. Hvis der var midler nok hvert år til indfangning og aflivning, men også til neutralisering af de vildtlevende katte, hvor de er velkomne, kunne bestanden hurtigt og effektivt nedbringes til glæde for alle. Beløbet til regulering af katte ville samtidig falde i takt med at bestanden nedbringes.

Få midler kan gøre en kæmpe forskel. Private kattejere af såvel sofaløver som gårdkatte skal naturligvis også tage deres ansvar på sig og få neutraliseret og mærket deres tamme ejerkatte.

Er der problemer med vildtlevende katte, hvor du bor, da kontakt Kattens Værn på 38881200.