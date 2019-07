Læserbrev: Vi har et upåagtet klenodie midt i Svendborg. På kanten af Krøyers Have og i forlængelse af vores smukke svømmehal ligger provinsens ældste badstue.

Lige for tiden har Venligboerne lånt plads til deres gratisbutik, men ikke et eneste søm har bademester Erik givet dem lov til at slå i væggen.

Lokalerne står helt autentiske, som den dag Badstuen lukkede i 1994. Alle effekter, det være sig haner, rør, bænke, kabiner, billetmaskine og andre badstueting, er bevaret i god stand og sikret for eftertiden. En opfriskning af malerarbejdet i de originale farver er alt, hvad der skal til før en genåbning.

Og det eneste, der må gøres for at sikre en fredning af dette klenodie, er en dygtig snedker, der kan rekonstruere de vinduer, som vender ind mod biografen og nu er blændede.

Jeg har kontaktet to af de nøglepersoner, som var lige ved at lykkes med at få badstuen genåbnet i 2015 - 2016. Sagen gik dengang i stå, fordi man ikke fra myndighedernes side ville frede bygningen. Begrundelsen var de blændede vinduer. Og fordi det daværende borgerlige bystyre ville sælge bygningen til biografen ved siden af. Ejeren her har åbenbart trukket sig fra handlen, fordi han ikke kunne købe svømmehallen med. Siden er der stort set ikke sket andet end at Venligboerne som nævnt midlertidigt har lånt lokalerne mod intet at ændre ved indretningen.

Næste skridt er nu at indkalde til et offentligt møde i august efter at de lokale medier har fortalt om sagen. På mødet vil vi forberede en stiftende generalforsamling, så vi får en forening med en gruppe mennesker, der på frivillig basis kan drive stedet på samme måde, som f.eks. Biografen i Rudkøbing drives. Og så skal vi have fundet en eller to wellness-folk, som på faglig vis kan tilbyde diverse sundhedsbade, massager m.v..

Hvis ikke Svendborg Svømmehal vil vedblive at stå som ejer, kan man overveje at etablere Den Selvejende Institution Badstuen med sin egen bestyrelse. Heri vil der være plads til stedets sponsorer. For en sponsorvirksomhed vil være en god støtte. Måske kunne det være Hotel Svendborg, som herigennem kunne tilbyde wellness til sine gæster. Eller det kunne være en af byens store virksomheder, der herigennem ville sikre sine medarbejdere en speciel adgang til Badstuen.

Sagen følges nøje af Det lille Byråd, som mødes hver mandag, tirsdag og onsdag morgen klokken 06.30 i Herresaunaen i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have. Særligt interesserede kan få meget mere at vide om Badstuens historie på dette link: https://www.fyens.dk/svendborg/Svendborg-Badstue-Provinsens-aeldste-bevarede-badstue/artikel/3018974?image=2926258