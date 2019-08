Debat: Politikere skaber fjendebilleder mellem land og by - og det har ingen gavn af

Læserbrev: Sommerens største avishistorie har været besparelser på cirka 90.000 kroner på græsklipning, eller nærmere præcis græsklipning i Ollerup ( 25 - 30.000 kroner eller 0,03 procent af de samlede besparelser). De øvrige besparelser på 99.910.000 kroner har slet ikke været nævnt. Efterfølgende har der på Facebook været en del debat om, at dem der bor rundt om Svendborg by føler sig glemt, og der bliver efterlyst, at vi maner til eftertanke.

For snart 14 år siden blev der indgået et tvangsægteskab mellem Svendborg, Gudme og Egebjerg kommuner. Et ægteskab som ingen havde ønsket sig, og langt de fleste borgere i alle tre kommuner var negative, og følelserne kom i kog. Jeg tror til dels, at den nuværende debat om græsklipning skyldes følelser, som opstod i forbindelse med tvangssammenlægningen af de tre kommuner, og derfor må vi politikere ikke falde i den grøft, hvor "synsninger" og fordomme vinder over faglige og saglige hensyn.

Uanset om de gamle kommuner havde bestået eller ej, ville udviklingen stadig være fortsat - landbrugene bliver større og større, der kommer flere og flere biler, der skal opsættes solceller og vindmøller, og der bliver flere ældre og børn. Vi har stigende sundhedsudgifter - vi vil stadig have klimaforandringer, skybrud og overfyldte kloaker, samt alle de andre hverdagsproblemer og udfordringer. Derfor ville der også skulle laves besparelser og formentlig større, hvis de gamle kommuner havde bestået. Det kan godt være, at besparelserne ville falde andre steder, men forskellen ville ikke være markant, da langt de fleste kommunale udgifter er lovbundne.

Det er heller ikke anderledes, at uanset kommunesammenlægning eller ej, så var og er Svendborg By kulturcentrum, handelsby og turistmål. Det er her, der er specialbutikker, gås i biografen, teatret eller måske en tur i nattelivet. Det er samtidig her, at langt de fleste arbejdspladser er placeret. Svendborg by er udviklingsdynamoen for hele Svendborg kommune. Hvis Svendborg by mister sin tiltrækningskraft, så mister hele omegnen det også.

Derfor skal vi alle mane til eftertanke. Det er os politikere, som bør gå forrest - det er det, vi er valgt til. Derfor er det urimeligt, at nogle af de politikere, som i fællesskab har vedtaget et budget, begynder at pille elementer ud. Det skaber mistillid, og i dette tilfælde med græsslåningen er det med til at skabe fjendebilleder mellem land og by - det er der ingen, der har gavn af. Når vi i fællesskab har lavet et budget - så bakker vi også hinanden op i vores fælles vedtagelse. Derfor nytter det ikke, at Mette Kristensen (V) og Dorthe Ullemose (DF) undsiger det budget, de selv er en del af, for at bruge det politisk i en værdikamp mellem land og by.