Debat: Politik - Land og By-debatten

Læserbrev: Svar på Jørgen Fredeløkkes læserbrev i Fyns Amts Avis den 16. august.

Kære Jørgen Fredeløkke. Pointen med mit sidste læserbrev i Fyns Amts Avis den 12. august, der var et svar på dit læserbrev af 9. august samme sted, er, at jeg synes, vi som debattører skal gå efter at diskutere sagen/emnet og ikke personen. Jeg synes, det er urimeligt at tillægge en debattør et motiv, som han eller hun aldrig har udtalt, og som, man godt ved, er en fordrejning af sandheden. Det synes jeg ikke er fair. Lige præcis derfor reagerede jeg på dit læserbrev. I øvrigt, så forbeholder jeg mig ret til at angribe andre debattørers holdninger, uanset om de er 20, 50 eller 80 år.

Jeg tager gerne bolden op til en holdningsdebat: For tiden foregår en debat om, om vi skal udvikle både i byen og på landet. Det synes jeg bestemt, at vi skal. Nogle landsbyer trænger til en håndsrækning i form af fornyelse eller renovering, byggegrunde eller måske ligeså vigtigt: En større profilering af landsbyens dyder.

Hvor Svendborg by er kendt over hele landet som en attraktiv købstad, så fremstår vores landsbyer alt for anonyme. Jeg snakker ikke om, at landsbyerne skal være landskendte, men det er vigtigt, at potentielle tilflyttere mødes med muligheden for at flytte til en af vores attraktive landsbyer, også.

I byrådet arbejder vi med potentiale- og bosætnings-strategier for hele vores kommune. Det er et vigtigt projekt, som jeg forventer mig meget af. Et vigtigt spørgsmål kunne være, hvordan potentielle tilflyttere får øje på Vester Skerninge, Stenstrup, Gudme, Hesselager eller Landet.

Jeg mener, vi skal afsætte ressourcer til i højere grad at profilere landsbyerne og deres ledige byggegrunde på internettet - først og fremmest på kommunens egen hjemmeside, så vi kan fastholde udviklingen i vores landsbyer - i hvert fald nogle af dem, for jeg tror også, at vi bliver nød til at fokusere ved at prioritere.