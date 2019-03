Læserbrev: Svendborgsiden i Fyns Amts Avis havde 13. marts flere større artikler om manglende politibetjening i Svendborg, som betyder, at kriminaliteten bobler i byen.

Selv om det er en ringe trøst, så er det desværre et billede af, hvordan det ser ud mange steder på Fyn.

Der er ikke mange af lokalsiderne i denne avis, der igennem det sidste år ikke har haft artikler om manglende politidækning rundt om på Fyn.

Tyverier, indbrud og andre forseelser og sågar voldsepisoder, hvor politiet enten ikke ville eller kunne nå frem. Oftest begrundet i mangel på ressourcer, men også i geografisk afstand.

Ingen tvivl om, at grænsebevogtning og terrorbekæmpelse har slugt en del af de fynske politiressourcer. Men et andet faktum er også, at politiet desværre er blevet centraliseret godt og grundigt inde i Odense.

Vi i Det Konservative Folkeparti har medvirket til, at vi har ansat mere end 600 flere betjente i Danmark siden 2015.

Men det er ikke nok! Vi skal have politiet tilbage i nærområderne, så os, der bor udenfor Odense og andre større byer i Danmark, også får bekæmpet kriminalitet og kan føle tryghed.

Det er ikke nok, at lokalpolitiet er styrket med "campingvogne", der kommer ud i de mindre byer et par gange om måneden. Det giver ikke lokalkendskab og heller ikke nogen forebyggelse.

Vi har ikke brug for betjente i campingvogne, men derimod i patruljevogne, som kommer, når borgerne har brug for det!

Det har vi krav på - selvom vi ikke bor i de store byer!