Debat: Plejefamilier bør have større opmærksomhed

Læserbrev: I Svendborg Kommune har vi cirka 115 børn og unge anbragt i plejefamilie. Sårbare børn og unge, hvis biologiske forældre af forskellige årsager ikke selv er i stand til at varetage den primære omsorg. Kommunens plejefamilier løfter en vigtig opgave, og med opgaven følger et stort ansvar for det anbragte barns udvikling og fremtid. Trivsel hos barnet og plejefamilien er af afgørende betydning for kvaliteten i anbringelsen og på den lange bane en menneskelig og samfundsøkonomisk gevinst.

I dette perspektiv og på baggrund af ønske fra plejefamilierne har Venstre i Børne- og Ungeudvalget foreslået at indføre årlige trivselsmålinger samt etablering af et fast dialogforum, hvor der for at styrke samarbejdet kan skabes hyppigere kontakt mellem ledelsen af Familieafdelingen og plejefamilierne. Et forum, hvor plejefamilierne minimum to gange årligt kollektivt kan ytre sig om alt fra udveksling af erfaringer og viden til personale- og kontraktrelaterede forhold. Forslag, som ikke koster ret meget, men som vil kunne gøre en stor forskel.

Jeg er naturligvis bekendt med, at der allerede i dag sker supervision, og at der afholdes netværksmøder, men et fælles kollektivt talerør for plejefamilierne findes ikke for nuværende, hvor plejefamilierne i lighed med andre faggrupper har muligheden for at drøfte personalepolitiske forhold. Jeg synes, det er et rimeligt ønske fra en så stor gruppe, men som grundet manglende politisk opbakning ikke kan indfri for Svendborg Kommunes plejefamilier. I det hele taget bør vi på børne- og ungeområdet samarbejde og vidensdele mere med de private aktører. Vi kan lære meget af hinanden.