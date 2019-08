Debat: Pjat og pjank vigtigere end borgere uden for byskiltet

Læserbrev: Jeg vil gerne sende en stor tak til den socialdemokratiske nestor, byrådsmedlem Flemming Madsen (i et læserbrev den 6. august, red.). Det er sjældent, at man hører så ren tale fra en politiker. Men budskabet er klart: Bor du uden for byskiltet, er du ikke så fin en borger som dem, der bor tæt på rådhuset. Det er jo rart, når en politiker ikke skjuler sit syn på indbyggerne. Det kan selvfølgelig have en lidt uheldig påvirkning af lokalområderne, men kulturen og byen skal jo have pengene, så betal din skat, og hold mund.

Nu kan Flemming Madsen jo have ret i sin påstand om, at det er slemt, at nogen vil åbne forlig og ændre aftaler, men så skal en flittig journalist næppe kigge for dybt i sagsagterne, for at finde de gange Socialdemokratiet selv har gjort det, da der kom rødt flertal. For det bilfrie torv er da vist i strid med et forlig indgået i sidste periode, hvor Flemming Madsen også selv sad i byrådet. Men som altid, så er det ok, når jeg gør det, men ikke når du gør det.

Når vi så lige runder det tomme torv, kan vi lige overveje socialdemokraternes skøjtebane igen. Der kunne der snildt findes 300.000 kroner om året til drift, mens det er frygteligt, når Venstre og Dansk Folkeparti vil finde små 100.000 kroner til græsslåning. Men det viser jo, hvor vi har Flemming og Socialdemokratiet: Pjat og pjank i bymidten er bare vigtigere, end dem der ikke bor på den rigtige side af byskiltet.

Er det virkeligt socialdemokratiets holdning eller står den for Flemmings egen regning, at borgerne er delt i et A- og B-hold?