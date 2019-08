Debat: Pinligt personangreb fra udvalgsformand

Læserbrev: Det er decideret pinlig læsning af Flemming Madsens personangreb på Venstres Mette Kristensen i debatten om ubalance mellem by og land.

En udvalgsformand, der i vanlig socialdemokratisk underskudsramt stil går efter budbringeren. Det bekymrer tilsyneladende overhovedet ikke Madsen, at "udkantsborgerne" efterhånden har fået nok af Madsens evige fokus og milliondyre projekter på sit døde torv på bekostning af resten af kommunen.

Det er simpelthen en skandale, at vi har et ledende parti, der så bevidst fralægger sig sit ansvar, og endnu mere pinligt bliver det, når man på Facebook kan læse Madsens tro væbner og udvalgsmedlem Søren Kongegaard (S) udtale, at de ikke vidste, hvad det sparede beløb egentlig indeholdt. De ved altså ikke, hvad de gør... Tankevækkende.

Flemming Madsen anklager Mette Kristensen for ikke at tage ansvar for budgettet - forrygende og tragisk morsomt på baggrund af, at netop socialdemokraterne i opposition blokerede for de nødvendige besparelser på 39 millioner kroner forud for kommunalvalget i 2017 for at tage sig godt ud overfor vælgerne, for derefter at præsentere borgerne for en 100 millioner kroner stor besparelsesrunde, fyringer af 30 lærere mv. Et budget, hvori Mette Kristensen og Venstre loyalt overfor kommunens borgere tog medansvar i direkte modsætning til sine socialdemokratiske kolleger.

Vi kan så nu se måbende til, at Madsen & co. vil kaste en million kroner efter en skøjtebane og 300.000 i årlige driftsudgifter. Det udviser en total mangel på følelse overfor de borgere, der er blevet ramt hårdt, en ligegyldighed og arrogance, der efterlader indtrykket af, at Socialdemokraterne kun vil magten, men ikke kommunens borgere.

Socialdemokraterne kan jo bare lave budget med deres eget parlamentariske grundlag Enhedslisten, det vil helt sikkert ikke give nogen udfordringer....