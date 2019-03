Debat: Pas på vores fælles byrum

Læserbrev: At placeringen af det nye klubhus ved Svendborg Lystbådehavn og den lille unikke bystrand er uheldig, er der vist ingen tvivl om. Huset jokker gennem stendiget, ud i sandet og med sin placering og højde vil det kaste skygge over et stort stykke af stranden. Området mellem klubhuset og strandkanten er offentligt område - spørgsmålet er, om det også vil opleves som sådan i fremtiden.

Selvom det er ubegribeligt, så er byggeriet lovligt placeret og opført - det er der desværre ingen tvivl om. Så lad os være konstruktive på, hvordan vi kan vinde tabt land tilbage og gøre det tilbageværende offentlige område så godt som overhovedet muligt.

Her kommer vores bud.

På hver side af klubhuset er der i dag nogle beplantede arealer - på den ene side en lille plæne og på den anden side noget stedsegrøn bevoksning. Hvad med at udnytte disse plateauer med offentligt tilgængelige plankedæk, der kravler op på hver side af klubhuset.

Plankedæk, hvor enhver har lov til at tage ophold, brede sit håndklæde ud på dækket eller sidde på en bænk med sin kaffe og madpakke eller sin øl osv. Disse plankedæk skulle kunne tilgåes direkte fra stranden, så de ville opleves som oplagte opholdssteder for de strandgæster, der ikke ønsker sig at sidde i skyggen i klubhuset.

I forbindelse med denne offentlige forlængelse af strandrummet, kunne man etablere udendørsbrusere og plinte til ophold samt nicher, hvor man kan klæde om. Tag eventuelt et kig på badeanstalten i Rudkøbing, som foruden at være et smukt og poetisk indslag i bybilledet derovre, faktisk rummer mange geniale praktiske foranstaltninger og servicerer et bredt publikum året rundt.

Med så central en placering i Svendborg og ved et af byens mest unikke offentlige områder - nemlig en bystrand - ville det være forbilledligt, hvis der ved byggeprojekter også fulgte et ansvar for, at det, der opføres efterlader nøjagtigt lige så gode vilkår for dem, der står udenfor bygningen som dem, der er inden i den.

At der i Svendborg ikke kun skabes liv i - men også imellem husene.

Til sidst lidt om at pt praktisere, hvad man prædiker: Keld lever af at bygge skateboardbaner (blandt andet den på havnen i Svendborg), og Kristian bygger maritime byrums-installationer (blandt andet bådpavillonerne på Svendborg havn)