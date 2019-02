Debat: Parkeringsjammer er politisk funderet

Læserbrev: Jeg mener, at den megen råben op og jammer over parkeringen i Svendborg midte er politisk og ikke funderet i fakta. Der er parkeringspladser nok i Svendborg. Også uden Torvet.

Jeg er en doven hund og tager stort set hver dag min bil ind til byen. Jeg har aldrig, som i aldrig, nogensinde været ude for ikke at kunne finde en plads tæt på de forretninger, jeg har et ærinde i. Jeg parkerer i Frederiksgade, på Toldbodvej, i Hulgade på de korte parkeringer ved Centrumpladsen og hvor jeg ellers færdes.

En gang til for parkeringsfundamentalisterne: Der er parkeringspladser nok i Svendborg.