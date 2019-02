Debat: Nethandlen kan fortsætte, som før parkering på Torvet blev afskaffet

Læserbrev: Fyns Amts Avis har ingen planer om at parkere debatten, skrives der i en leder. Avisen vil stadig skrive til læserne om, indtil videre, en ulovlig parkering på Torvet. Imens vil jeg stille min parkeringsskive i bilen på langtidsparkering i carporten. Og så lade min nethandel fortsætte som før parkering på Torvet blev afskaffet.

Som tidligere mangeårig Post Danmark ansat, ved jeg, at et job også kan være at bringe net-varerne frem til kunderne, helt efter deres ønske til leveringform. Og mange net-firmaer sender varen helt uden yderlig beregning - dag til dag.

Rundt om på Sydfyn og øerne findes der masser af afhentningssteder - efter eget valg, hvor der kan hentes pakker - de fleste steder fra tidlig morgen til langt ud på aftenen. Eller man kan få leveret sine net-varer på et aftalt sted på adressen.

Så bliver det kun distributørens problem med parkeringen.