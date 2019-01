Debat: Nej tak til 5G i Kerteminde Kommune

Kære Politikere. I Planstrategien 2018, hvor høringsfristen udløber 30. jan, er visionen, at 5G skal udrulles i kommunen.

Ved I, hvad 5G er?

5G er tiltænkt at understøtte Internet of Things, hvor næsten al teknologi kan snakke sammen. Denne vision kræver sendere med en afstand på 100 meter imellem hver. Hver 5G basestation vil indeholde hundredvis af antenner, der sigter med flere laser lignende stråler samtidigt mod alle mobiltelefoner og brugerenheder i sit serviceområde.

Kender I til protester verden over? Videnskabsfolk advarer om, at stråling fra 5G og ligeledes fra mobilmaster, mobiltelefoner og andet trådløs teknologi er sundhedsskadelig. Flere appeller, der allerede er sendt til verdens regeringer, FN og EU advarer om, at hvis teleindustriens planer for 5G bliver virkeliggjort, vil intet menneske, intet dyr og ingen plante på Jorden kunne undgå at blive bestrålet. 300 borgmestre i USA sagsøger de amerikanske myndigheder på baggrund af planer om tvangsinstallering af 5G. En retssag i Gateshead i England er vundet af en borgergruppe vedr. 5G udrulning.

Ved I, at stråling fra master er sundhedsskadelig?

WHO klassificerer trådløs stråling som kræftfremkaldende i klasse 2B. Forskningsstudier konkluderer, at der er direkte sammenhæng mellem 2G og 3G og udvikling af kræft og DNA-skader. Bunkevis af grundforskning viser en bred vifte af forskellige skader på celleniveau.

Kære politikere. Synes I fortsat, 5G skal udrulles i kommunen?