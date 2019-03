Debat: Nej - Svendborg flyder ikke i stoffer

Læserbrev: Ifølge ssp er problemet med stoffer ikke stigende i Svendborg. Det er som det altid har været. Og er der virkelig ingen af jer, som kan huske 80'erne? 90'erne? 00'erne? Det var nøjagtig den samme historie.

Halvdelen af jer, som læser dette indlæg har prøvet cannabis, og 11% af jer har brugt det indenfor det sidste år. Men er cannabis ikke et gateway drug til hårdere stoffer? Og svaret et nej. Teorien om gateway drugs var en teori, som toppede i starten af 90'erne, og siden er blev modbevist utallige gange. Risikobetonet adfærd er en langt bedre forklaring. Og så er cigaretter, alkohol og det at lægge an på en fra det modsatte køn lige så gode markører. Så hvis du tager hårdere stoffer, så har det ikke noget med cannabis at gøre. Det er din sindstilstand.

Men skal vi så ikke have mere politi og mere straf til at afskrække de unge? Igen er svaret nej. I Iran er der for eksempel dødsstraf for narkotikakriminalitet. Det er da til at tage og føle på. Og alligevel har landet verdens højeste andel af heroinmisbrugere. Og i Danmark har det i 50 år været ulovligt at besidde narkotika, og straffene er blevet skærpet igen og igen. Og intet har det virket.

Så hvordan sikrer vi, at unge mennesker helt ned på 12-13 år ikke render rundt og ryger hash og tager stoffer i Svendborg? Ja, løsningen ligger i min optik først og fremmest ikke hos politiet, men hos forældre og hos kommunens mange forskellige institutioner. Forældre kender deres børn bedst til at vide, om de er mest modtagelige for forbud (for det virker bestemt for nogen) eller om de i stedet skal vejledes. For "det er fordi, det er forbudt og du ender som narkoman i en rendesten" kan de unge godt gennemskue ikke passer. Så er det måske bedre at sige, at man simpelthen bliver dummere af det, men hvis de kommer til at ryge lidt cannabis i en ferie, så nå ja. Men at hårdere stoffer kan koste dem livet (der er i verdenshistorien endnu ingen, som er døde af cannabis).

Og så skal kommunen sikre, at der er plads til alle kommunens unge mennesker i trygge rammer, og hvor forbud ikke står øverst på plakaten. Råd og vejledning bør være det bærende princip. For ellers så kommer alle dem, som stritter imod forbud bare ikke. Og endelig skal vi sikre, at unge mennesker med psykiske udfordringer får den hjælp, de har brug for, før de tyr til selvmedicinering.

Og lad os så få cannabis legaliseret, så vi kan få det deklareret, afgiftsbelagt, taget ud af hænderne på de kriminelle bander og sat en aldersgrænse på købet. Det bevirker beviseligt, at forbruget falder blandt unge mennesker, og er det ikke det vi ønsker?