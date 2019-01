Debat: Nej, Kerteminde Kommune er ikke for lille

Læserbrev: I juledagene har redaktionen kørt en interessant artikelserie under temaet: "Er Kerteminde Kommune for lille?" underforstået for lille til at økonomien kan hænge sammen og serviceniveauet i kommunen er acceptabel.

Man har spurgt kommunalforskere, vore lokalpolitikere, journalister, der dækkede kommunesammenlægningen i 2007, Nyborgs borgmester samt borgere i kommunen.

Det sidste i en lidt tvivlsom læserundersøgelse, som jo bestemt ikke er repræsentativ for kommunens borgere, men som har været et centralt omdrejningspunkt i artikelserien.

Så hvor meget kan man egentlig tillægge udsagnene fra læserundersøgelse?

Kerteminde Kommune har som udgangspunkt den størrelse, den nu en gang har.

Vi har selv udfordringen til at få indtægter og udgifter til at hænge sammen og tilpasse os derefter. Det er et vilkår alle kommuner har.

Ingen kommer og hjælper os, ingen nabokommune - i vores tilfælde Nyborg og/eller Odense - kan gennem en frivillig sammenlægning løse vore udfordringer.

De slås med de samme problemstillinger.

Kerteminde er på mange måder et attraktivt sted at bosætte sig. For 7 år siden flyttede vi hertil fra Odense Kommune.

Vi er glade for naturen, de 3 hovedbyers lidenhed og kommunens mange spændende landsbysamfund. Så vi fortryder ikke det valg, vi tog i 2011.

Hvad vi dog har bemærket i disse år er lokalpolitikernes manglende beslutningskraft og borgernes fravær af villighed til forandringer.

Og dog. Vi aner en forandring i kommunalrådet med fremlæggelsen af den seneste 'Havneplan for Kerteminde', men hvor har der dog været mange projekter, som man har sparket til hjørne.

Lidt modstand fra borgere får vores kommunalpolitikere til at ryste på hånden.

For at økonomien i Kerteminde Kommune kan bedres er vi nødt til at føre en attraktiv bosætningspolitik, så vi kan øge skatteindtægterne.

Vi har de geografiske forudsætninger for flere medborgere, vi har også visionerne og projektideer.

Lad os få taget nogle fremadrettede beslutninger og lad os være parate til forandringer.

Kerteminde Kommune er og bliver et godt sted at være, men det kræver en aktiv indsats fra os alle.