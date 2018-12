Debat: Nedrivning af Strandbadet vil pynte på området

Læserbrev: Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært for Jesper Hempler at forstå, hvad der er skrevet i avisen.

Han har meget svært ved at se, hvorfor der er debat om Strandbadet på Nordstranden, han selv er en del af årsagen. Jeg kan da oplyse ham om, at formålet fra mange beboere i området er at få revet Strandbadet ned og få det erstattet med en moderne og tidsvarende mindre toiletbygning/iskiosk, som for eksempel den, der er ved Skovsøen i Odense. Det ville unægtelig pynte på området, og vi har ikke brug for et festlokale til udlejning på Nordstranden.

Han svarer overhovedet ikke på, hvordan det er muligt, at kommunen tillader en åbning på kun 53 procent af den åbningstid, der er beskrevet i kontrakten. Han skriver så yderligere, at han respekterer de juridiske aftaler, der er indgået, og da er denne mangel på åbningstid da en væsentlig misligholdelse af kontrakten.