Debat: Narkoen driver i Svendborgs gader - og ingen gør noget ved det

Læserbrev: Ved ikke rigtig, hvor jeg skal placere min harme i denne sag. Den socialdemokratiske borgmester Bo Hansen vasker på det tarveligste sine hænder og tørrer ansvaret af på forældrene. Fyns Politis ledelse oplyser, at der ikke mangler ressourcer, men alligevel gør man ikke noget ved et velkendt narkoproblem. Når ressourcerne er til stede, og man ikke gør noget ved problemet, er det så ikke et spørgsmål om inkompetence fra politiets ledelse?

Lad mig som tidligere kriminalassistent med narkoefterforskning som speciale forsøge at skille det hele lidt ad. Hovedansvaret ligger helt klart hos de folkevalgte politikere, der i 2007 stemte for den store ødelæggende politireform. Den stort anlagte omstrukturering af Dansk Politi, der skulle gøre politiet mere synligt, effektivt og fleksibelt, har i den grad svigtet. Aldrig før har politiet været så usynligt, ineffektivt og ufleksibelt.

Politiet er blevet en forretning, hvor økonomien er vigtigere end borgernes sikkerhed. Politiet har i dag ikke ressourcer og tid til at overholde deres forpligtigelser overfor borgerne, og rykke ud til hastende politimæssige opgaver.

Den tryghedsskabende patruljering i nærområderne, vi kendte tidligere, er vel nærmest helt forsvundet, hvorfor det er gadens sorte parlament, der styrer vores gader med uhæmmet kriminalitet. Det er en vanvittig god indtægtskilde og risikoen for anholdelse og straf er minimal. Det kan simpelthen ikke være meningen, at folk i et land som Danmark skal føle sig utrygge ved at færdes ude efter mørkets frembrud - tja og ved højlys dag.