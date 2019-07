Debat: Mindre lokalsamfund føler sig ikke som del af hele kommunen

Læserbrev: En kommune i balance handler om, at sikre bosætning og udvikling i hele kommunen. At motivere til medborgerskab og medejerskab, så alle føler sig som en del af fællesskabet.

Den seneste omtale af manglende græsslåning ved Ollerup Sø er blot ét af flere eksempler på en kommune i ubalance. Vi oplever det også i andre sammenhænge, især når debatten intensiveres om en decentral struktur og fastholdelse af de decentrale servicetilbud som skoler, børnehaver, ældrecentre m.v. Men det vil udvalgsformand Flemming Madsen (S) ikke høre tale om. Det er ikke så overraskende. Flemming Madsen har nemlig ofte udtrykt sin utilfredshed med decentraliseringsdebatten, og det kan jeg egentlig godt følge ham i. I Venstre havde vi også meget gerne set den debat overflødiggjort. Men Flemming Madsen må indse, at så længe borgerne i de mindre lokalsamfund ikke føler sig som en del af hele kommunen, og så længe det skal være en politisk kampplads, hver gang der skal kanaliseres penge til periferien, så må han indfinde sig med, at debatten ikke dør. Alternativt kunne han via sit formandskab og sammen med Lokaludvalget motivere en kulturændring både politisk og forvaltningsmæssigt, således at fravalget ikke altid bliver der, hvor der bor færrest borgere.

Personligt har jeg store forventninger til det nyetablerede lokaludvalg, hvis overordnede mission er at få samlet kommunalbestyrelsen om en fælles dagsorden, nemlig at sikre bosætningsmuligheder og udvikling i hele kommunen. Det er det vi i Venstre kalder for "En kommune i balance".