Læserbrev: Overskriften på underskriftindsamling for parkering på Torvet og Klosterplads - "Vi støtter handelsliv og aktivitet i Svendborg" - er manipulerende. Ligesom jer, der samler underskrifter for parkering i midtbyen, støtter jeg også handel, liv og aktivitet i Svendborg. Men jeg kunne aldrig drømme om at støtte jeres parkeringshysteri. Jeg støtter byens handelsliv ved at handle i byen og ved at opholde mig i byens rum uden at skulle have mit udsyn begrænset af en masse parkerede biler.

Jeres omsorg for bilister overskygger med al tydelighed jeres omsorg for tilgængelighed for de mennesker, der rent faktisk har svært ved at komme rundt i byens butikker på grund af for eksempel handicap.

Jeg mener, at underskriftsindsamlingen skader mere end den gavner. Kan det passe, at det skal være nødvendigt at tilbyde bilister et kursus, hvor de lærer at gå 300 meter den ene vej og 300 meter den anden vej?

Da kommunen skal spare penge, så vil jeg hjertens gerne tilbyde at udarbejde kursusvejledning og læringsmål. Jeg har 25 års erfaring med at undervise voksne mennesker.

For at sikre en win-win situation vil jeg mene, at kurset skal variere mellem praktiske indkøb og cafébesøg.

Måske vi skulle starte en underskriftsindsamling, der støtter de visionære folk i Områdeforum/Liv i Min By og gerne med en opfordring om at samarbejde om at sikre tilgængelighed for de mennesker, der rent faktisk har svært ved at bevæge sig gennem byen og ind i byens mange herlige forretninger og caféer.