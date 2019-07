Debat: Manglende skilte er dårlig service for byens gæster

Læserbrev: Hvis man kommer fra et besøg på Naturama på Dronningemaen og vil til fods mod Centrumpladsen, hvilken vej vælger du så? Ja, hvis du ikke kender til byen, som et ældre udenbys ægtepar, jeg mødte forleden, går du op ad Skolegades østlige side. Det var uvidende om, at der skjult for dem af et buskads faktisk løber en sti mellem Dronningemaen og Bagergade. Og det forstår man godt. For når du står på Dronningemaen ud for Skolegade, er der ingenting, der guider dig hen til den fodgængersikre sti mod centrum. Her er virkelig en opgave for kommunens styre. Og vel ikke særlig dyr?