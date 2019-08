Læserbrev: Som ganske almindelig borger er det jo mindre fantastisk at være vidne til en debat/diskussion, der bliver trukket længere og længere ud i møddingen af vores kære folkevalgte i byrådet. Parkeringsdebatten når nye og pinligere højder dag for dag, efterhånden som forfængelighed og stædighed fortrænger fornuften og overtager magten over skrivekløen.

Vi sidder på første række til en god gammeldags mudderkastning - vel og mærke udført af voksne mennesker, der ganske vist er dedikeret om samme sag, men som har glemt alt om samarbejde, konstruktiv kommunikation, erkendelse og imødekommenhed. Alt dette er lagt til side i en pærevælling af strategisk snigløberi og åben krig i medierne.

Palle Fischer kalder Venstres parkeringspolitik "beskæmmende". Jeg kalder hele diskussionen og det manglende samarbejde beskæmmende.