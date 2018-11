Debat: Man bør kræve noget mere af direktionen

Læserbrev: Der skal spares alle steder i Kerteminde kommune undtagen på direktørgangen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 og frem skal der spares stort set alle steder undtagen på direktørgangen og laget under.

Derfor har jeg bedt om aktindsigt vedrørende løn til topledelse, antal afskedigelser og fratrådte frivilligt.

Kommunaldirektør årlig løn 1.429.758 kroner.

To direktører årlig løn 1.152.244 kroner.

Niveau under cirka 900.000 kroner det vil sige for eksempel til de to ledige stillinger.

Konsulenthjælp til ansættelse af de to ledige stillinger 170.000 kroner plus moms.

Der er opsagt 36 medarbejder og seks medarbejdere er fratrådt frivilligt.

Man kan endnu ikke se det vedtagne budget på kommunens hjemmeside, så det er umuligt at se, hvor besparelserne rammer.

Jeg kan stadig ikke forstå, at så snart der skal tages nye tiltag fra direktionen, skal der hyres konsulenter.

Til de lønninger kan man efter min opfattelse godt kræve noget mere af direktionen.

Det er ikke et otte til 16 job.

Til orientering får en statsminister 1.464.148 kroner i årlig løn og øvrige ministre får 1.171.318 kroner i årlig løn.