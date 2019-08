Læserbrev: Den debat, der lige nu er i Fyns Amts Avis, om hvor vidt der er sparet mere på for eksempel græsslåning udenfor Svendborg by end i byen, er for mig at se et symptom på noget mere grundlæggende.

Jeg tror, at beboerne i lokalområderne generelt savner at få samme opmærksomhed og handling fra kommunalbestyrelsens politikere til udvikling af deres område, som de samme politikere udviser, når det gælder udvikling af Svendborg Havn og den øvrige del af byen.

Det er helt almindeligt, at Svendborg Kommune investerer mange penge og benytter egne embedsmænd og eksterne konsulenter til at planlægge udvikling af Svendborg by. Altså en erkendelse af at god udvikling kræver investering og professionel bistand.

I lokalområderne ser der ud til at være en oplevelse blandt borgerne af, at udvikling af deres område i for høj grad er overladt til dem selv.

Vi, borgerne, er generelt meget villige til at lægge et stort frivilligt arbejde i vores lokalområdes udvikling. For at kunne bevare gejsten og energien til dette, er det en forudsætning, at vi oplever ligestilling med Svendborg by, når det handler om politikernes opmærksomhed, investeringer og bistand fra embedsmænd/konsulenter til at planlægge den udvikling, der passer til det enkelte lokalområde. En oplevelse af at være glemt eller ikke prioriteret avler utilfredshed og opgivenhed.

Vi har som borgere generelt ikke de kompetencer, der fordres for at kunne planlægge en overordnet udvikling af vores område. Uden professionel bistand risikerer vi at fremme et projekt i en del af området, som senere viser sig at hæmme udviklingen i et andet område. Der kræves tillige investeringer i at fremme bosætning, som vi som borgere ikke har mulighed for selv at løfte.

Her i landsbyklyngen Gudmekongens Land glæder vi os over et godt og konstruktivt samarbejde med kommunalbestyrelsens lokaludvalg. Vi ser frem til, at samarbejdet skaber resultater til gavn for området. Vi håber samtidig på opmærksomhed og handling fra alle kommunalbestyrelsens politikere om udvikling af vores unikke område.