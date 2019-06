Debat: Lav p-pladser på busholdepladsen i Faaborg

Lokaldebat: Den gamle busholdeplads i Faaborg er nu fortid.

Sommeren står lige for døren, og masser af gæster og turister vil strømme til byen.

Der vil være adskillige store arrangementer i byen sommeren over; Open By Night 19. juli, Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe fredag 26. juli samt anløb af krydstogtskib primo august. Vi har godt nok den store p-plads ved Chr. IX's Vej, men denne skal jo betjene Faaborgs indbyggere, forretningsdrivende og disses kunder, gæster til øerne, Helios samt ikke mindst vore gæster og turister. Samtidig er der forsvundet adskillige p-pladser i forbindelse med de nye busholdepladser både ved Lidl og Helios.

Det vil derfor være oplagt at indrette den gamle busholdeplads som midlertidig p-plads - asfalten er der jo i forvejen, den mangler kun opstregning. Tilfredse gæster er både godt for byen, de forretningsdrivende samt kommunen.

Jeg forventer, at det tager noget tid - måske år - inden man beslutter, hvad området ellers skal anvendes til.

En anden ting er den manglende info vedrørende p-pladser i Faaborg by.

Jeg håber på hurtig handling, selv om det er i den 11. time.