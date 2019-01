Debat: Langeskovs bibliotek skal være centrum

Læserbrev: Vores bibliotek i Langeskov er en levende og aktiv kulturinstitution, som i dag rummes i en gammel kondemnabel bygning med skimmelsvamp i kælderen.

Bygningen bør saneres, men kulturinstitutionen vil vi ikke undvære. Det er derfor godt, at mange byder sig til og kæmper for at bevare den.

Af de placeringer, der er foreslået, foretrækker jeg centrum-løsningen frem for Langeskov Park. Den væsentligste grund er, at biblioteksbetjeningen bør ligge der, hvor mange færdes. Den vil med en central placering få strøgkunder i det daglige og et fast og voksende publikum ved særlige aktiviteter, som vi sætter stor pris på.

Jeg ved, at der er blevet udarbejdet en lokalplan for Langeskov Center. Her ønsker ejerne at få tilladelse til at udvide med en førstesal. Det lyder godt.

Tænk at få en indgang fra centertorvet til en læsesal og en elevator til førstesal med bibliotek og mødelokaler og gerne også rum for Lokalhistorisk Arkiv.

Men det kan ikke lade sig gøre med den nuværende lokalplan. Kommunalbestyrelsen har i lokalplanen besluttet, at centret ikke må indeholde offentlig virksomhed.

Dette fravalg af muligheden for et bibliotek i centret forekommer ulogisk. Lokalplanen bør tillade offentlig virksomhed. Kommende kommunalbestyrelser kan og bør stå frie med hensyn til placering af offentlige institutioner og ikke på forhånd udelukke nogle muligheder.

Det må være oplagt at undersøge behov og priser på de alternative placeringer, som er i spil og lade dette indgå i den videre diskussion om, hvad der er behov for, enten kommunen selv bygger eller lejer sig ind og får årlige driftsudgifter til husleje.